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Абиклав® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер у пачці, №10 - Запоріжжя (176073) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
260,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
294,99
Економія: -44,95 грн
250,04 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
287,99
Економія: -37,95 грн
250,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
280,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (2)
268,99
Економія: -18,95 грн
250,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
286,99
Економія: -36,95 грн
250,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
278,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (2)
239,52 грн
Аптека шар@
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Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
Всього: упаковка (1)
275,38
Економія: -13,50 грн
261,88 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
319,00
Економія: -57,00 грн
262,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
275,99
Економія: -25,95 грн
250,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (1)
260,75 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
319,00
Економія: -52,00 грн
267,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
306,00
Економія: -44,00 грн
262,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2), блістер у пачці (1)
278,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (2)
286,99
Економія: -36,95 грн
250,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
284,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (2)
279,99
Економія: -29,95 грн
250,04 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: упаковка (1)
266,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сурсько-Литовська, 1
Всього: упаковка (2), блістер у пачці (1)
295,54 грн