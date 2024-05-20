Абиклав® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер у пачці, №10 - Запоріжжя (176073) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Аптека шар@
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Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2), блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
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Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 27
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Всього: упаковка (2), блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сурсько-Литовська, 1