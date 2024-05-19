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Абиклав® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер у пачці, №10 - Львів (176073) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
245,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
291,29
Економія: -41,25 грн
250,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
295,18
Економія: -45,14 грн
250,04 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
271,77
Економія: -15,46 грн
256,31 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
281,99
Економія: -31,95 грн
250,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
291,29
Економія: -41,25 грн
250,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
287,17
Економія: -37,13 грн
250,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: блістер у пачці (1)
233,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
258,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
258,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
279,99
Економія: -29,95 грн
250,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
295,19
Економія: -45,15 грн
250,04 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
258,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
295,19
Економія: -45,15 грн
250,04 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
319,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
295,18
Економія: -45,14 грн
250,04 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
258,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
242,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
295,19
Економія: -45,15 грн
250,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (2)
295,19
Економія: -45,15 грн
250,04 грн