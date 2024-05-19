Абиклав® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер у пачці, №10 - Київ (176073) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 200 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (21)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112