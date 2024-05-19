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Абиклав® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер у пачці, №10 - Київ (176073) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 200 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
297,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (21)
296,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
291,30
Економія: -33,98 грн
257,32 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
295,10
Економія: -26,40 грн
268,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
285,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
296,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
293,99
Економія: -44,12 грн
249,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
245,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
236,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
295,19
Економія: -45,32 грн
249,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (2)
286,99
Економія: -37,12 грн
249,87 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
295,19
Економія: -8,86 грн
286,33 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
295,17
Економія: -8,86 грн
286,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
257,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (2)
296,29
Економія: -40,66 грн
255,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (3)
288,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
287,41
Економія: -37,54 грн
249,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: блістер у пачці (1)
270,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
278,99
Економія: -29,12 грн
249,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
306,64
Економія: -15,30 грн
291,34 грн