Абиклав® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер у пачці, №10 - Харків (176073) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 125 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (7), блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2), блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Аптека низькі ціни №1
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Всього: блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Харків, вул. Шевченка, 161