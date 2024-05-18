Абиклав® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер у пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (176073) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 36 аптеках
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Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Бажаємо здоров'я
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Дніпро, пров. Штурманський, 7
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Нє болєй
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Подорожник
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
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Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
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Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Аптека 9-1-1
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Дніпро, бульв. Європейський, 4
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Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
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Дніпро, просп. Науки, 99