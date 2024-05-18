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Абиклав® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер у пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (176073) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
290,49
Економія: -21,31 грн
269,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
284,92 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
279,99
Економія: -30,12 грн
249,87 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
297,27
Економія: -28,09 грн
269,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
278,84
Економія: -15,04 грн
263,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
277,33
Економія: -9,53 грн
267,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
274,60
Економія: -12,80 грн
261,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (2)
245,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
272,48 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1)
282,18
Економія: -10,38 грн
271,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (1)
291,30
Економія: -41,43 грн
249,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: блістер у пачці (1)
298,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (2)
267,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
277,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
289,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
295,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
303,96
Економія: -47,91 грн
256,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: блістер у пачці (1)
298,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (3)
290,23
Економія: -35,11 грн
255,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
268,96 грн