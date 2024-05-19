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Амізончик® сироп 10 мг/мл флакон 100 мл з дозуючою ложкою, №1 - Львів (171238) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
177,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
143,20 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
146,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
187,95
Економія: -37,04 грн
150,91 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
157,29 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
174,59
Економія: -4,50 грн
170,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
139,80 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
193,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
180,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
192,59
Економія: -22,50 грн
170,09 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
179,14
Економія: -8,58 грн
170,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
192,52
Економія: -24,76 грн
167,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
177,75 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
180,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
230,99
Економія: -60,90 грн
170,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
180,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
180,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
139,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
177,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
191,99
Економія: -21,90 грн
170,09 грн