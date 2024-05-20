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Алтеї кореня сироп сироп флакон полімерний 100 мл з мірною ложкою в пачці, №1 - Одеса (175338) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
56,80 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (4)
58,30
Економія: -2,56 грн
55,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (3)
58,33
Економія: -2,59 грн
55,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (2)
58,30
Економія: -2,56 грн
55,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (1)
58,12 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
72,00
Економія: -21,00 грн
51,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
70,00
Економія: -21,00 грн
49,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (14)
58,20
Економія: -2,46 грн
55,74 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
50,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Фастів, вул. Соборна, 44/1
Всього: упаковка (1)
73,99
Економія: -17,10 грн
56,89 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Чернівці, вул. Головна, 200
Всього: упаковка (1)
58,10 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (3)
120,00
Економія: -3,60 грн
116,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (2)
55,23
Економія: -3,06 грн
52,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
58,08 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом