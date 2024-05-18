Алтеї кореня сироп сироп флакон полімерний 100 мл з мірною ложкою в пачці, №1 - Харків (175338) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Нє болєй
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Нє болєй
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
Авк фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Аптека
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Сошників, вул. Іванова, 6
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом