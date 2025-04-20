Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,00
Економія при броні: -9,60 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,99
Економія при броні: -8,49 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,00
Економія при броні: -9,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,99
Економія при броні: -10,59 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,00
Економія при броні: -9,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
133,10
Економія при броні: -13,70 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
45.1 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -10,40 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
61.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
62.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
62.3 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
62.4 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
62.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 35
62.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
62.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
62.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн