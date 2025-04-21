Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Вінниця
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 107
4.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
133,10
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
71.4 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 67
80.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека сімейна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
80.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
100.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Володарка, вул. Армійська, 4
108.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, просп. Миру, 69/1-А
110.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
138,67
Економія при броні: -7,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Теплик, вул. Незалежності, 38
111.3 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Чуднівська, 96
112.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
132,40
Економія при броні: -7,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 64
114.4 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
132,40
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жашків, вул. Соборна, 58-Б
116.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Грушевського, 78/1
119.3 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
130.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
130.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
131.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн