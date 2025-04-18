Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
10.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -5,20 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
111.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
133,60
Економія при броні: -8,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
111.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
115.4 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 31-В
186.5 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільшанка, вул. Миру, 36
195.1 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
202.5 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, пл. Базарна, 1
202.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
207.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
207.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1-Б
212.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Новоукраїнка, вул. Соборна, 80
212.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, вул. Вороного Миколи, 22-А
214.4 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Добровеличківка, вул. Центральна, 102-Г
214.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 111
214.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн