Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
133,60
Економія при броні: -8,80 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
107.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
110.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
113.4 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -5,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
121.3 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
121.5 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
139,22
Економія при броні: -7,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
121.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
121.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
136,95
Економія при броні: -5,61 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
122.0 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13
122.1 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
125.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
127.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Долинська, вул. Центральна, 144
143.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
143.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
143.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
143.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн