Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -10,40 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
140,67
Економія при броні: -9,63 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 28-А
64.0 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 30
64.0 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
64.1 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
78.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Бурштин, вул. Калуська, 18
78.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
78.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
79.1 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
79.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бережани, пл. Ринок, 20
79.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
86.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Болехів, пл. Франка Івана, 6
86.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
92.1 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 4
92.5 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/3
92.5 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Козова, вул. Зелена, 13-А
92.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
92.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А/174
93.3 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Калуш, вул. Дзвонарська, 5
94.0 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90 грн