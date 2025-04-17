Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
139,79
Економія при броні: -8,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
141,24
Економія при броні: -9,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
93,00
Економія при броні: -5,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
132,40
Економія при броні: -7,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
132,40
Економія при броні: -7,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
132,40
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
8.3 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
133,10
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 2
8.5 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
8.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
47,04
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,00
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
9.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Литовський, 4
9.4 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -4,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
9.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 16
10.1 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,00
Економія при броні: -13,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 40-Б
10.4 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
132,40
Економія при броні: -7,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
10.5 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -4,70 грн