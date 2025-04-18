Харків (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
136,83
Економія при броні: -5,49 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
139,14
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
88,31
Економія при броні: -5,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
136,30
Економія при броні: -4,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
139,87
Економія при броні: -8,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Слави, 3
6.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Аптека низькі ц
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Б
7.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
137,92
Економія при броні: -5,68 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
10.0 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
46,44
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
137,02
Економія при броні: -5,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 33-А
14.3 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
139,64
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 35-В
14.3 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
139,87
Економія при броні: -8,53 грн
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
10.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
12.1 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 3
48.5 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Берестин, пл. Базарна, 18
89.7 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
133,10
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Берестин, вул. Шиндлера, 91
89.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
132,50
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Берестин, вул. Шиндлера, 91
89.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,90
Економія при броні: -3,40 грн