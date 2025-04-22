Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Чернігів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
132,40
Економія при броні: -7,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -5,20 грн
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
123,00
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
123,00
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,00
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
133,10
Економія при броні: -7,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Литовський, 4
123.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -4,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 2
125.3 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
129,00
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
126.4 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
45,53
Економія при броні: -1,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
126.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
126.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -4,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
127.8 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
132,40
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
128.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
140,26
Економія при броні: -8,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
128.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
132,40
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
128.4 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
136,95
Економія при броні: -5,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
128.9 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
129.0 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
130,00
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
129.0 км
Алфірум таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
93,56
Економія при броні: -6,01 грн