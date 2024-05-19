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Алергомакс спрей назальний, розчин флакон 15 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Львів (172088) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
113,99
Економія: -33,60 грн
80,39 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
91,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (2)
93,99
Економія: -13,60 грн
80,39 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
Всього: упаковка (1)
76,87 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
92,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
85,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
Всього: упаковка (1)
94,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 94-А
Всього: упаковка (2)
98,50
Економія: -18,11 грн
80,39 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
Всього: упаковка (1)
92,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Сокальська, 12
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (1)
76,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Коваліва, 35-А
Всього: упаковка (2)
100,50
Економія: -20,11 грн
80,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Калуш, вул. Винниченка, 3-А
Всього: упаковка (8)
108,99
Економія: -28,60 грн
80,39 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Володимир, вул. Ковельська, 29
Всього: упаковка (2)
91,50
Економія: -11,11 грн
80,39 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Всього: упаковка (1)
91,50
Економія: -11,11 грн
80,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Всього: упаковка (1)
92,50
Економія: -12,11 грн
80,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 2
Всього: упаковка (4)
94,99
Економія: -14,60 грн
80,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 4
Всього: упаковка (2)
97,99
Економія: -17,60 грн
80,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городенка, вул. Богуна Івана, 2
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -24,60 грн
80,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городенка, вул. Окуневських Братів, 29
Всього: упаковка (2)
105,99
Економія: -25,60 грн
80,39 грн