Алергомакс спрей назальний, розчин флакон 15 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Харків (172088) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Всього: упаковка (2)
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Харків, пл. Конституції, 1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Аптека бам
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Подорожник
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Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, пл. Покровська, 8
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19