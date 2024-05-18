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Алергомакс спрей назальний, розчин флакон 15 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Харків (172088) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
94,99
Економія: -14,64 грн
80,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
90,99
Економія: -10,64 грн
80,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
91,99
Економія: -11,64 грн
80,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (5)
88,99
Економія: -8,64 грн
80,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
94,99
Економія: -14,64 грн
80,35 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (1)
110,40
Економія: -31,20 грн
79,20 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
96,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
100,99
Економія: -20,64 грн
80,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (3)
128,10
Економія: -48,90 грн
79,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (9)
112,20
Економія: -33,00 грн
79,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Всього: упаковка (10)
104,99
Економія: -24,64 грн
80,35 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (2)
92,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Всього: упаковка (1)
107,99
Економія: -27,64 грн
80,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (3)
100,99
Економія: -20,64 грн
80,35 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
93,99
Економія: -13,64 грн
80,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (4)
91,99
Економія: -11,64 грн
80,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (2)
91,99
Економія: -11,64 грн
80,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, пл. Покровська, 8
Всього: упаковка (1)
111,99
Економія: -31,64 грн
80,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
93,50
Економія: -13,15 грн
80,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (2)
98,50
Економія: -18,15 грн
80,35 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (3)
93,99
Економія: -13,64 грн
80,35 грн