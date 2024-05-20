Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИПротимікробні засобиПротимікробні засоби, комбінаціїАнауранЦіни в аптеках

Анауран краплі вушні флакон з кришкою-крапельницею 25 мл, №1 - Одеса (170549) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
230,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
269,66
Економія: -44,51 грн
225,15 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
230,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
212,82 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
230,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
230,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
230,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
230,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
230,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
258,82
Економія: -33,38 грн
225,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
230,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (5)
212,82 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
230,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
244,75 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
230,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
230,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
230,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
225,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
230,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
230,10 грн