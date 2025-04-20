Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
939,12
Економія при броні: -75,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1075,12
Економія при броні: -158,02 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1025,90
Економія при броні: -78,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
821,44
Економія при броні: -63,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1138,21
Економія при броні: -167,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1067,29
Економія при броні: -156,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
566,31
Економія при броні: -49,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1096,95
Економія при броні: -81,63 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1068,11
Економія при броні: -48,13 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
192,10
Економія при броні: -14,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1116,51
Економія при броні: -149,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1118,96
Економія при броні: -148,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1055,00
Економія при броні: -106,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1120,34
Економія при броні: -167,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1069,08
Економія при броні: -173,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
641,30
Економія при броні: -32,62 грн