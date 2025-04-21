Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1041,78
Економія при броні: -131,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1076,46
Економія при броні: -166,22 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1128,62
Економія при броні: -164,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1050,80
Економія при броні: -81,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1100,09
Економія при броні: -129,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1094,42
Економія при броні: -123,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1049,80
Економія при броні: -80,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1095,99
Економія при броні: -157,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1115,41
Економія при броні: -177,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1026,80
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1093,68
Економія при броні: -186,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1049,80
Економія при броні: -80,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
793,21
Економія при броні: -136,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1049,80
Економія при броні: -80,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1108,17
Економія при броні: -175,38 грн