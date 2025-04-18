Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1157,15
Економія при броні: -77,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1121,89
Економія при броні: -42,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1090,81
Економія при броні: -70,93 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
972,05
Економія при броні: -36,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1129,27
Економія при броні: -49,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1055,00
Економія при броні: -86,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1136,97
Економія при броні: -57,39 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1082,63
Економія при броні: -57,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1105,34
Економія при броні: -60,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1118,22
Економія при броні: -48,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1078,00
Економія при броні: -109,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1126,60
Економія при броні: -56,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1117,61
Економія при броні: -73,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1087,60
Економія при броні: -118,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1133,48
Економія при броні: -63,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
433,53
Економія при броні: -15,83 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
892,43
Економія при броні: -60,61 грн