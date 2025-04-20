Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1078,20
Економія при броні: -171,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1131,22
Економія при броні: -71,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1102,37
Економія при броні: -195,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1080,99
Економія при броні: -46,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1100,93
Економія при броні: -64,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
825,09
Економія при броні: -34,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1147,56
Економія при броні: -207,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1135,61
Економія при броні: -195,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1137,24
Економія при броні: -197,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1147,67
Економія при броні: -195,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1058,01
Економія при броні: -159,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1142,73
Економія при броні: -236,16 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
684,02
Економія при броні: -47,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1129,81
Економія при броні: -141,71 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1087,20
Економія при броні: -139,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
955,10
Економія при броні: -7,00 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак