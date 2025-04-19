Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1134,69
Економія при броні: -66,24 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
413,46
Економія при броні: -18,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1122,76
Економія при броні: -83,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1124,45
Економія при броні: -88,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
826,06
Економія при броні: -63,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1055,87
Економія при броні: -102,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
629,52
Економія при броні: -57,63 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1095,57
Економія при броні: -141,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1046,41
Економія при броні: -92,83 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1023,46
Економія при броні: -34,78 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1105,92
Економія при броні: -152,77 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1088,65
Економія при броні: -71,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
619,78
Економія при броні: -26,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1046,83
Економія при броні: -178,67 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1104,81
Економія при броні: -236,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1126,63
Економія при броні: -227,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1093,80
Економія при броні: -194,33 грн