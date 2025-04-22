Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1120,70
Економія при броні: -124,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1050,80
Економія при броні: -119,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1055,96
Економія при броні: -145,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1025,05
Економія при броні: -36,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1138,43
Економія при броні: -77,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
962,29
Економія при броні: -102,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1126,60
Економія при броні: -230,53 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
579,00
Економія при броні: -36,97 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1035,24
Економія при броні: -128,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак
1141,44
Економія при броні: -209,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Октра® розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 1 мл №5
Фармак