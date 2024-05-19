Арфазетин збір збір 1,5 г фільтр-пакет, №20 - Львів (560764) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Броди, вул. Золота, 3
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 70
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 21
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Свалява, вул. Київська, 8
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 86
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 1-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Квасилів, вул. Молодіжна, 25-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Соборна, 336
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 262
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, просп. Миру, 21