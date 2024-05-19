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Арфазетин збір збір 1,5 г фільтр-пакет, №20 - Львів (560764) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
57,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (2)
59,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
59,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Броди, вул. Золота, 3
Всього: упаковка (8)
59,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (3)
59,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 70
Всього: упаковка (1)
59,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (5)
59,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 21
Всього: упаковка (3)
59,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (2)
59,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (2)
59,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Свалява, вул. Київська, 8
Всього: упаковка (2)
59,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 86
Всього: упаковка (6)
59,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 1-Б
Всього: упаковка (3)
59,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
Всього: упаковка (1)
60,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Квасилів, вул. Молодіжна, 25-А
Всього: упаковка (3)
59,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (3)
59,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (2)
59,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Всього: упаковка (1)
59,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (7)
59,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, просп. Миру, 21
Всього: упаковка (6)
59,85 грн