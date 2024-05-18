Арфазетин збір збір 1,5 г фільтр-пакет, №20 - Харків (560764) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 66 аптеках
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Перша аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Машинобудівників, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 68/114
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 8/10-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195