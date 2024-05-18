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Арфазетин збір збір 1,5 г фільтр-пакет, №20 - Харків (560764) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
59,65 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
60,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
59,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
59,72 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
59,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
59,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
60,05 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (5)
60,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Всього: упаковка (1)
59,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Всього: упаковка (2)
59,72 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
59,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (3)
59,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 68/114
Всього: упаковка (1)
59,92 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 8/10-В
Всього: упаковка (2)
59,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
Всього: упаковка (1)
59,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
60,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
59,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
59,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
60,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
59,62 грн