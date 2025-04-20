Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
322,70 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
391,90 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
349,85
Економія при броні: -49,94 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
424,15
Економія при броні: -46,62 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
391,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
355,58
Економія при броні: -60,63 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
421,66
Економія при броні: -56,32 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
333,40
Економія при броні: -35,30 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
391,90 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
312,00
Економія при броні: -29,10 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
378,00
Економія при броні: -18,00 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
396,00
Економія при броні: -32,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
312,00
Економія при броні: -37,20 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
391,90 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
344,60
Економія при броні: -46,50 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
433,60
Економія при броні: -70,60 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
405,10
Економія при броні: -42,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
334,06
Економія при броні: -12,25 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
288,72
Економія при броні: -10,25 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
293,06
Економія при броні: -10,17 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
332,00
Економія при броні: -33,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
232,91
Економія при броні: -35,63 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
126,51
Економія при броні: -7,03 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
329,51
Економія при броні: -30,94 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
285,76
Економія при броні: -46,78 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
391,90 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
322,70 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
391,90 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
348,03
Економія при броні: -50,35 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
391,90 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн