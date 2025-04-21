Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
347,26
Економія при броні: -53,20 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
419,87
Економія при броні: -65,91 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
448,28
Економія при броні: -68,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
332,20
Економія при броні: -27,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
419,20
Економія при броні: -49,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
287,41
Економія при броні: -28,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
356,02
Економія при броні: -60,97 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
419,03
Економія при броні: -65,17 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
302,43
Економія при броні: -54,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
219,98
Економія при броні: -16,41 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
401,20
Економія при броні: -31,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
434,40
Економія при броні: -45,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
225,31
Економія при броні: -21,74 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
401,20
Економія при броні: -31,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
426,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
333,10
Економія при броні: -27,90 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
401,90
Економія при броні: -32,10 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
426,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
340,15
Економія при броні: -36,62 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
415,04
Економія при броні: -45,91 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
458,73
Економія при броні: -78,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
341,52
Економія при броні: -49,39 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
412,93
Економія при броні: -58,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
295,95
Економія при броні: -47,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
331,00
Економія при броні: -25,80 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
438,20
Економія при броні: -49,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
402,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
332,10
Економія при броні: -26,90 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
417,00
Економія при броні: -47,20 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
426,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
342,76
Економія при броні: -49,41 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
427,67
Економія при броні: -74,98 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
446,53
Економія при броні: -67,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
344,12
Економія при броні: -50,77 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
409,51
Економія при броні: -58,02 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
444,23
Економія при броні: -65,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
332,20
Економія при броні: -27,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
400,50
Економія при броні: -30,70 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
426,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
341,49
Економія при броні: -48,44 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
410,10
Економія при броні: -62,80 грн