Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 261 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
351,95
Економія при броні: -47,25 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
256,39
Економія при броні: -15,99 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
304,99
Економія при броні: -51,94 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
335,02
Економія при броні: -46,59 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
415,67
Економія при броні: -15,07 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
234,38
Економія при броні: -38,91 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
413,84
Економія при броні: -53,70 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
423,18
Економія при броні: -47,15 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
351,19
Економія при броні: -46,81 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
127,70
Економія при броні: -7,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
329,30
Економія при броні: -26,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
391,30 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
424,00 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
329,80 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
391,30 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
424,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
103,05
Економія при броні: -3,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
412,61
Економія при броні: -24,17 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
437,42
Економія при броні: -46,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
349,40
Економія при броні: -60,41 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
430,89
Економія при броні: -70,56 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
446,50
Економія при броні: -69,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
332,20
Економія при броні: -28,90 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
407,50
Економія при броні: -41,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
424,00 грн