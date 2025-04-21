Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
355,78
Економія при броні: -73,91 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
418,75
Економія при броні: -52,02 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
152,56
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
211,97
Економія при броні: -10,87 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
391,90 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
343,40
Економія при броні: -43,21 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
209,10
Економія при броні: -8,16 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
333,50
Економія при броні: -32,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
391,90 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
351,55
Економія при броні: -59,94 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
428,25
Економія при броні: -63,81 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
429,12
Економія при броні: -26,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
357,29
Економія при броні: -57,27 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
284,13
Економія при броні: -48,80 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
431,19
Економія при броні: -18,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
333,80
Економія при броні: -32,30 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
337,10
Економія при броні: -35,60 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
391,90 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
332,20
Економія при броні: -30,70 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
391,90 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
117,48
Економія при броні: -19,49 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
429,38
Економія при броні: -64,86 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
461,42
Економія при броні: -62,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
347,05
Економія при броні: -56,79 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
433,01
Економія при броні: -42,80 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
415,00 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
346,23
Економія при броні: -59,81 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
151,87
Економія при броні: -29,28 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
433,19
Економія при броні: -42,98 грн