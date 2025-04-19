Львів (адресу не вказано)
Доступно в 228 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
351,06
Економія при броні: -58,09 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
428,05
Економія при броні: -77,87 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
424,00 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
330,30
Економія при броні: -34,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
364,20
Економія при броні: -5,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
423,40
Економія при броні: -43,60 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
424,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
344,40
Економія при броні: -48,10 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
401,20
Економія при броні: -42,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
398,40
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
356,59
Економія при броні: -61,41 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
429,18
Економія при броні: -76,42 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
448,11
Економія при броні: -72,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
346,90
Економія при броні: -56,45 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
422,58
Економія при броні: -53,09 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
424,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
425,60
Економія при броні: -45,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
336,80
Економія при броні: -40,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
400,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
424,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
201,50
Економія при броні: -3,87 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
427,10
Економія при броні: -47,30 грн