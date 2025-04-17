Київ (адресу не вказано)
Доступно в 823 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
340,50
Економія при броні: -29,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
329,50
Економія при броні: -18,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
416,00
Економія при броні: -44,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
424,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
374,72
Економія при броні: -56,95 грн
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
324,53
Економія при броні: -5,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
394,05
Економія при броні: -59,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
352,56
Економія при броні: -48,02 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
394,21
Економія при броні: -62,79 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
129,71
Економія при броні: -7,31 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
374,64
Економія при броні: -56,94 грн
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
376,30
Економія при броні: -57,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
347,00
Економія при броні: -51,19 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
369,17
Економія при броні: -18,08 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
447,94
Економія при броні: -70,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
424,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс