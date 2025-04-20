Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
299,90
Економія при броні: -6,30 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
402,90 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
426,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
347,13
Економія при броні: -58,94 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
450,95
Економія при броні: -95,39 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
419,71
Економія при броні: -61,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
312,00
Економія при броні: -41,10 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
378,00
Економія при броні: -38,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
396,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
340,63
Економія при броні: -40,14 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
441,97
Економія при броні: -23,54 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
448,28
Економія при броні: -23,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
344,82
Економія при броні: -56,61 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
410,33
Економія при броні: -72,52 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
445,13
Економія при броні: -69,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
339,90
Економія при броні: -56,02 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
414,06
Економія при броні: -60,99 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
438,78
Економія при броні: -16,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
339,56
Економія при броні: -60,15 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
412,26
Економія при броні: -68,83 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
456,32
Економія при броні: -30,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
301,00
Економія при броні: -7,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
426,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
343,96
Економія при броні: -50,87 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
415,88
Економія при броні: -72,45 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
447,15
Економія при броні: -22,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
361,88
Економія при броні: -77,70 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
419,21
Економія при броні: -74,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
470,77
Економія при броні: -98,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
295,20
Економія при броні: -1,60 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
119,35
Економія при броні: -0,70 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
426,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
345,48
Економія при броні: -56,38 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
428,65
Економія при броні: -83,84 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
463,84
Економія при броні: -90,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
349,11
Економія при броні: -64,54 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
415,44
Економія при броні: -70,63 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
150,21
Економія при броні: -31,92 грн