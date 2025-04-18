Харків (адресу не вказано)
Доступно в 364 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
341,45
Економія при броні: -49,38 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
416,42
Економія при броні: -50,67 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
441,71
Економія при броні: -30,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
345,48
Економія при броні: -53,50 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
418,37
Економія при броні: -35,47 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
449,99
Економія при броні: -60,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
220,24
Економія при броні: -12,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
326,30
Економія при броні: -14,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
332,20
Економія при броні: -20,70 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
400,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
414,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
343,01
Економія при броні: -41,12 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
422,93
Економія при броні: -64,48 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
456,83
Економія при броні: -45,71 грн