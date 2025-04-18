Київ
Алотендин (Alotendin®)

Алотендин (Alotendin®)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 364 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
284,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
278,82 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
348,39 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
331,53 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
400,20 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
419,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
295,00 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
364,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
341,45
Економія при броні: -49,38 грн
292,07 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
416,42
Економія при броні: -50,67 грн
365,75 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
441,71
Економія при броні: -30,96 грн
410,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
320,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
313,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
321,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
345,48
Економія при броні: -53,50 грн
291,98 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
418,37
Економія при броні: -35,47 грн
382,90 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
449,99
Економія при броні: -60,45 грн
389,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
220,24
Економія при броні: -12,47 грн
207,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
282,33 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
344,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
326,30
Економія при броні: -14,80 грн
311,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
320,13 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
375,36 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
379,92 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
281,91 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
373,47 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
381,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
280,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
332,20
Економія при броні: -20,70 грн
311,50 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
400,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
414,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
283,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
279,15 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
237,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
343,01
Економія при броні: -41,12 грн
301,89 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
422,93
Економія при броні: -64,48 грн
358,45 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
456,83
Економія при броні: -45,71 грн
411,12 грн
ГоловнаКошикОбране