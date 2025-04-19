Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 258 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
344,80
Економія при броні: -46,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
420,41
Економія при броні: -66,11 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
389,04
Економія при броні: -17,52 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
344,55
Економія при броні: -46,15 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
419,73
Економія при броні: -65,43 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
457,32
Економія при броні: -85,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
353,03
Економія при броні: -30,97 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
143,23
Економія при броні: -9,79 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
449,32
Економія при броні: -39,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
303,30
Економія при броні: -6,70 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
368,30
Економія при броні: -9,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
433,50
Економія при броні: -51,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
299,40
Економія при броні: -2,80 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
430,90
Економія при броні: -49,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
335,77
Економія при броні: -37,37 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
371,05
Економія при броні: -16,32 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
445,60
Економія при броні: -67,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
341,06
Економія при броні: -43,36 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
393,94
Економія при броні: -41,53 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
400,63
Економія при броні: -16,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
301,00
Економія при броні: -4,40 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
400,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
424,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
239,68
Економія при броні: -40,77 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
417,21
Економія при броні: -62,62 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
452,24
Економія при броні: -73,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
339,10
Економія при броні: -40,70 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
424,36
Економія при броні: -69,77 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
453,20
Економія при броні: -74,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
343,06
Економія при броні: -47,54 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
428,90
Економія при броні: -72,55 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
424,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
344,49
Економія при броні: -46,99 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
410,25
Економія при броні: -68,64 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
447,52
Економія при броні: -63,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
337,76
Економія при броні: -40,26 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
419,83
Економія при броні: -78,22 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
404,17
Економія при броні: -20,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
334,64
Економія при броні: -40,41 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
406,28
Економія при броні: -68,03 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
427,99
Економія при броні: -49,33 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс