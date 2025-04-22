Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
331,60
Економія при броні: -27,20 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
404,90
Економія при броні: -37,40 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
425,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
346,89
Економія при броні: -10,41 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
401,97
Економія при броні: -12,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
332,10
Економія при броні: -27,70 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
275,20
Економія при броні: -30,08 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
332,10
Економія при броні: -27,70 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
400,30
Економія при броні: -32,80 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
426,80
Економія при броні: -37,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
363,17
Економія при броні: -68,35 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
442,81
Економія при броні: -68,71 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
448,87
Економія при броні: -63,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
110,85
Економія при броні: -9,19 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
402,10 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
425,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
351,45
Економія при броні: -50,94 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
411,41
Економія при броні: -25,11 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
141,58
Економія при броні: -8,64 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
345,20
Економія при броні: -40,80 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
276,74
Економія при броні: -31,62 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
134,30
Економія при броні: -4,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
359,07
Економія при броні: -52,85 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
422,06
Економія при броні: -65,23 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
153,27
Економія при броні: -24,71 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
340,10
Економія при броні: -35,70 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
413,10
Економія при броні: -45,60 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
426,20
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
340,86
Економія при броні: -51,09 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
415,23
Економія при броні: -66,93 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
291,25
Економія при броні: -43,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
349,27
Економія при броні: -55,73 грн
Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
425,48
Економія при броні: -77,34 грн
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
408,26
Економія при броні: -22,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс