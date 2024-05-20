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Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер, №30 - Запоріжжя (136869) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
344,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
393,94
Економія: -58,59 грн
335,35 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
344,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
317,70 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
372,00
Економія: -48,30 грн
323,70 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
344,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
342,99
Економія: -15,95 грн
327,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
370,63
Економія: -35,11 грн
335,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
360,24 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
344,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
344,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
344,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
344,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: таблетки (10)
401,18
Економія: -66,09 грн
335,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
344,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
344,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
344,50 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
344,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
383,02
Економія: -47,55 грн
335,47 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
344,50 грн