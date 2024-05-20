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Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер, №30 - Одеса (136869) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
335,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
358,63
Економія: -19,63 грн
339,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
398,36
Економія: -58,16 грн
340,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
359,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
299,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
344,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
317,70 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
363,99
Економія: -12,99 грн
351,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: таблетки (10)
370,39
Економія: -72,09 грн
298,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
344,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
386,93
Економія: -43,12 грн
343,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
365,85
Економія: -23,63 грн
342,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
316,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
316,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
344,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: таблетки (20)
344,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
356,80
Економія: -28,90 грн
327,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: блістер (2)
299,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
331,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
344,50 грн