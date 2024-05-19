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Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер, №30 - Львів (136869) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: блістер (1)
299,72 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки (20)
352,68
Економія: -2,43 грн
350,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
344,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки (10)
298,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
371,99
Економія: -44,89 грн
327,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
357,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: блістер (2)
299,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
416,99
Економія: -89,89 грн
327,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
362,99
Економія: -35,89 грн
327,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
358,89
Економія: -29,22 грн
329,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
373,52
Економія: -43,88 грн
329,64 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
344,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
336,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки (20)
354,99
Економія: -27,89 грн
327,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
336,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
371,99
Економія: -44,89 грн
327,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
306,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
336,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: таблетки (20)
397,99
Економія: -70,89 грн
327,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
417,99
Економія: -90,89 грн
327,10 грн