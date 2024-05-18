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Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блістер, №30 - Харків (136869) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
345,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
345,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
369,00 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
360,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
345,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
345,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
345,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
367,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
366,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: блістер (2)
326,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
345,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
391,27
Економія: -57,65 грн
333,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
364,95 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
360,39
Економія: -27,64 грн
332,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
306,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
345,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
382,40
Економія: -34,70 грн
347,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
415,80
Економія: -90,70 грн
325,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Культури, 16
Всього: упаковка (1)
349,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
345,10 грн