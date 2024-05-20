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Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер, №30 - Одеса (136865) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
316,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1), блістер (2)
339,27
Економія: -18,57 грн
320,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
376,42
Економія: -45,91 грн
330,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (3)
288,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
330,15
Економія: -20,68 грн
309,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
325,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
320,50 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
339,10
Економія: -12,10 грн
327,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
354,69
Економія: -37,20 грн
317,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
334,99
Економія: -25,94 грн
309,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
361,77
Економія: -22,05 грн
339,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: таблетки (20)
321,38
Економія: -15,68 грн
305,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
302,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
320,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
353,10
Економія: -28,10 грн
325,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1), блістер (2)
365,90
Економія: -55,50 грн
310,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: таблетки (20)
325,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: таблетки (20)
334,70
Економія: -25,71 грн
308,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: блістер (2)
306,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
325,30 грн