Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ, ІНШІ КОМБІНАЦІЇБлокатори бета-адренорецепторів та блокаторы кальцієвих каналівБісопролол і амлодипинАлотендинЦіни в аптеках

Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер, №30 - Львів (136865) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
301,91 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
335,72 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
349,08
Економія: -22,38 грн
326,70 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
327,99
Економія: -18,94 грн
309,05 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
341,99
Економія: -32,94 грн
309,05 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
336,99
Економія: -27,94 грн
309,05 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: таблетки (20)
336,61
Економія: -55,49 грн
281,12 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
395,90
Економія: -88,60 грн
307,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
360,97
Економія: -39,48 грн
321,49 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
317,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
316,99
Економія: -7,94 грн
309,05 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
344,99
Економія: -35,94 грн
309,05 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
325,30 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
317,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
325,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
298,43 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
317,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
319,99
Економія: -10,94 грн
309,05 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
325,30 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (2)
289,80 грн