Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ, ІНШІ КОМБІНАЦІЇБлокатори бета-адренорецепторів та блокаторы кальцієвих каналівБісопролол і амлодипинАлотендинЦіни в аптеках

Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер, №30 - Одеса (136853) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 242 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
244,61 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
285,36 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), блістер (1)
282,14
Економія: -24,49 грн
257,65 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
304,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), блістер (1)
303,96
Економія: -57,99 грн
245,97 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
287,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
247,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1), блістер (1)
272,96
Економія: -27,02 грн
245,94 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
281,99
Економія: -25,93 грн
256,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
279,72 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1), блістер (2)
244,61 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: таблетки (20)
278,30 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (2)
299,33
Економія: -38,31 грн
261,02 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
279,68
Економія: -29,65 грн
250,03 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
250,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), блістер (1)
295,00
Економія: -47,55 грн
247,45 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
271,99
Економія: -15,86 грн
256,13 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3), блістер (1)
292,56
Економія: -37,00 грн
255,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
280,70
Економія: -31,37 грн
249,33 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
248,25 грн