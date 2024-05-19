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Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блістер, №30 - Львів (136853) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 287 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
267,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
300,93
Економія: -40,60 грн
260,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: блістер (2)
244,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
294,59
Економія: -49,12 грн
245,47 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
275,99
Економія: -19,86 грн
256,13 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
279,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
249,32 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
267,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
281,99
Економія: -25,86 грн
256,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки (20)
264,99
Економія: -8,86 грн
256,13 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки (10)
267,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (2)
275,93
Економія: -31,46 грн
244,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (2)
297,87
Економія: -50,44 грн
247,43 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
267,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (7)
257,99
Економія: -1,86 грн
256,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
280,99
Економія: -24,86 грн
256,13 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
267,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -22,86 грн
256,13 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: таблетки (20)
267,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
288,99
Економія: -32,86 грн
256,13 грн