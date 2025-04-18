Парацетамол Бебі (Paracetamol Baby)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
6.5 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 72
12.1 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
108.7 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
108.7 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
108.8 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
108.9 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
109.3 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
109.4 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
109.4 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
109.4 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
109.6 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
109.6 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
109.6 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
110.1 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
110.1 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
110.2 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
111.5 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
111.5 км
Парацетамол Бебі суспензія оральна 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорація Здоров'я
139,60 грн