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Ацикловір мазь 2,5 % туба 10 г тм Fidem Pharm, №1 - Київ (926530) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
108,40 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (4)
108,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
107,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (10)
107,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (9)
107,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (7)
107,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (8)
107,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (10)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (9)
107,04 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (4)
107,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (11)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Всього: упаковка (1)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (9)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (4)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (8)
107,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Всього: упаковка (9)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Всього: упаковка (8)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (14)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Всього: упаковка (6)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (8)
107,04 грн