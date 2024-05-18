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Ацикловір мазь 2,5 % туба 10 г тм Fidem Pharm, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (926530) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (8)
107,04 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (5)
105,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
107,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (9)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 37
Всього: упаковка (7)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (7)
107,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (4)
103,70 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
Всього: упаковка (1)
107,04 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Всього: упаковка (4)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
Всього: упаковка (4)
107,04 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Всього: упаковка (5)
107,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (2)
107,10 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Всього: упаковка (2)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13
Всього: упаковка (4)
108,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (6)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
Всього: упаковка (9)
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (10)
107,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (2)
107,04 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37
Всього: упаковка (5)
107,04 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 9
Всього: упаковка (7)
107,04 грн