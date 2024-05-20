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Ацикловір мазь 2,5 % туба 10 г тм Solution Pharm, №1 - Одеса (909844) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (4)
119,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
118,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
118,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
117,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (4)
117,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (4)
117,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (1)
118,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (1)
117,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (2)
118,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (1)
118,49 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (2)
118,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (2)
117,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
117,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплодар, вул. Піонерна, 8
Всього: упаковка (1)
118,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 15/3
Всього: упаковка (6)
118,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біляївка, вул. Головатого Отамана, 119
Всього: упаковка (3)
117,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Доброслав, вул. Центральна, 58
Всього: упаковка (3)
118,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
Всього: упаковка (3)
117,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Європейська, 5-Б
Всього: упаковка (1)
118,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
Всього: упаковка (17)
117,86 грн