Ацикловір мазь 2,5 % туба 10 г тм Solution Pharm, №1 - Львів (909844) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (2)
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Жидачів, пл. Свободи, 8
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
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Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
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Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
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Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
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Трускавець, вул. Данилишиних, 62
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Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
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Моршин, вул. Франка Івана, 29-Н
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Калуш, просп. Лесі Українки, 1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
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Нововолинськ, просп. Дружби, 8
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Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 1
Аптека 9-1-1
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Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 70
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Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 177